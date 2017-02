ProSieben 07:00 bis 07:25 Comedyserie 2 Broke Girls Soft Opening USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Endlich ist es so weit: Die große Neueröffnung von Max' und Carolines neuem Cupcake-Shop im Hinterzimmer von Han Lees Diner steht bevor. Ihr erster Kunde ist ein britischer Rockstar, der kurz nach dem Einkauf an einer Drogenüberdosis stirbt - direkt vor ihrem Fenster. Caroline ist außer sich und glaubt, dass der tote Musiker Unglück über das Geschäft bringt. Es stellt sich jedoch bald heraus, dass das Gegenteil der Fall ist. Die Mädels können ihr Glück kaum fassen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kat Dennings (Max Black) Beth Behrs (Caroline Channing) Jonathan Kite (Oleg) Garrett Morris (Earl) Matthew Moy (Han Lee) Jennifer Coolidge (Sophie Kachinsky) Eric Tiede (Roland Glass) Originaltitel: 2 Broke Girls Regie: Don Scardino Drehbuch: Michael Patrick King Altersempfehlung: ab 6