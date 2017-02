ORF 2 05:40 bis 06:00 Magazin heute konkret Isotopenanalyse für Obst und Gemüse - so werden Herkunftsangaben überprüft A 2017 Stereo 16:9 Merken Isotopenanalyse für Obst und Gemüse - so werden Herkunftsangaben überprüft: In der Kriminalistik zählt die Isotopenanalyse zu jenen forensischen Mitteln, mit deren Hilfe Verbrechen aufgeklärt werden können. Diese spezielle Analyse spürt äußeren Umwelteinflüssen nach und zieht daraus Rückschlüsse. Dadurch konnte zum Beispiel die Abstammung der Gletschermumie "Ötzi" nachgewiesen werden. Was beim Menschen funktioniert, ist auch bei Lebensmitteln wie Obst und Gemüse anwendbar: Mit der Isotopenanalyse kann der Fingerabdruck einer Pflanze erstellt werden: Wo ist sie tatsächlich gewachsen, in Österreich, wie auf dem Produkt angegeben, oder doch in einem Glashaus irgendwo in weiter Ferne? Einer der größten Diskonter Österreichs macht sich diese Art der Herkunftssicherung als Erster zunutze, um Konsumentinnen und Konsumenten auch tatsächlich 100 Prozent österreichische Herkunft garantieren zu können. Onka Takats will wissen, wie das genau funktioniert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Martina Rupp Originaltitel: heute konkret