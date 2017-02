Sky 1 05:10 bis 06:10 Comedyserie Lass es, Larry! The Car Salesman USA 2001 Stereo 16:9 HDTV Merken Larry (Larry David) und Cheryl (Cheryl Hines) ziehen in ein wunderschönes Haus direkt am Meer. Doch schon kurz nach dem Einzug hören die beiden ein störendes Geräusch. Dann schockiert Larry auch noch seine Frau und seine Freunde mit dem Entschluss, einen Job als Autoverkäufer anzunehmen. - Zweite Staffel der genialen Improvisations-Sitcom von und mit "Seinfeld"-Macher Larry David. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Larry David (Larry David) Cheryl Hines (Cheryl David) Jeff Garlin (Jeff Greene) Richard Lewis (Richard Lewis) Susie Essman (Susie) Jason Alexander (Jason Alexander) Chip Chinery (Car Customer #1) Originaltitel: Curb Your Enthusiasm Regie: Robert B. Weide Drehbuch: Larry David Kamera: Bradley Sellers, Bill Sheehy Musik: Wendall J. Yuponce Altersempfehlung: ab 12