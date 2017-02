National Geographic People 01:30 bis 02:15 Dokumentation Generation X Das neue Bild der Familie USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Wenn zukünftige Historiker einst auf die Ära zurückblicken, in der die Generation X den gesellschaftlichen Diskurs und die politischen, sozialen und kulturellen Verhältnisse prägte, dann werden sie nicht zuletzt ein verändertes Familienbild zur Kenntnis nehmen. Den eher traditionellen Vorstellungen ihrer Kindheit setzten die zwischen 1961 und 1981 Geborenen völlig neue Formen des Zusammenlebens entgegen. Seinen Höhepunkt fand diese Zeit des Wandels im Jahr 2015, als der Oberste Gerichtshof der USA homosexuellen Paaren die gleichen Rechte zusprach wie klassischen, heterosexuellen Eheleuten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: X: The Generation That Changed the World