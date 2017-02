puls 4 20:15 bis 22:05 Actionfilm Kiss & Kill USA 2010 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ein Urlaub in Südfrankreich mit ihren Eltern soll Jen Kornfeldt helfen, eine Pechsträhne hinter sich zu lassen. Sie lernt den attraktiven, charmanten, humorvollen und weltgewandten Spencer Aimes kennen. Für beide ist es Liebe auf den ersten Blick. Doch erst als das Paar in sein Traumhaus eingezogen ist, erfährt Jen am Morgen des 30. Geburtstags von Spencer, wer ihr Mann wirklich ist: ein ehemaliger Topkiller, auf den selbst die besten Hitmen angesetzt sind - und das seit Jahren: Buchstäblich jeder aus ihrem Bekanntenkreis könnte dazugehören. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Ashton Kutcher (Spencer Aimes) Katherine Heigl (Jen Kornfeldt) Tom Selleck (Mr. Kornfeldt) Catherine O?Hara (Mrs. Kornfeldt) Katheryn Winnick (Vivian) Lisa Ann Walter (Olivia) Martin Mull (Holbrook) Originaltitel: Killers Regie: Robert Luketic Drehbuch: Ted Griffin, Bob DeRosa Kamera: Russell Carpenter Musik: Rolfe Kent Altersempfehlung: ab 12