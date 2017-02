puls 4 16:10 bis 18:05 Komödie Vorbilder?! USA, D 2008 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die zwei verantwortungslosen Yuppies Danny (Paul Rudd) und Wheeler (Seann William Scott) demolieren im Suff den firmeneigenen Truck. Vor Gericht bleibt ihnen die Wahl, in den Knast zu gehen oder 150 Stunden an einem Mentorenprogramm für Jugendliche teilzunehmen. Leichtfertig entscheiden sich beide für letzteres - der reinste Horror! Danny kümmert sich um den sarkastischen Augie (Christopher Mintz-Plasse), Wheeler um Ronnie (Bobb'e J. Thompson).

Zu viel Energy Drinks lösen ein Unglück aus, an dessen Ende zwei Business-Flegel ihre miesen Tricks an die ohnedies schon bedenklich verzogene Jugend weitergeben. Das geschieht in einer herrlichen Idioten-Komödie vom Schlage eines "Superbad". Mit "Stifler" Seann William Scott. Schauspieler: Seann William Scott (Anson Wheeler) Paul Rudd (Danny Donahue) Christopher Mintz-Plasse (Augie Farks) Bobb'e J. Thompson (Ronnie Shields) Elizabeth Banks (Beth Jones) Jane Lynch (Gayle Sweeny) Ken Jeong (König Argotron) Originaltitel: Role Models Regie: David Wain Drehbuch: Paul Rudd, David Wain, Ken Marino, Timothy Dowling Kamera: Russ T. Alsobrook Musik: Craig Wedren Altersempfehlung: ab 12