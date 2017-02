Niederlande 1 21:35 bis 22:35 Sonstiges Wie steelt mijn show? NL 2017 HDTV Merken Vanuit een theater ergens in Nederland verzorgt Paul de Leeuw iedere week een gezellige avond met uiteenlopende acts. Talenten die denken de show te kunnen stelen worden uitgedaagd om het beste van zichzelf te laten zien. Er wordt gezongen, gedanst en er komen bijzondere mensen aan bod uit de zaal. Paul is inzetbaar voor hulp en advies of als onderdeel van een act. Het orkest van Miguel Wiels is natuurlijk ook van de partij. Aan het einde van de avond kiest het publiek de act die de show heeft gestolen. In Google-Kalender eintragen Moderation: Paul de Leeuw Originaltitel: Wie steelt mijn show?