Niederlande 1 11:35 bis 12:20 Sonstiges BROOD Noord Italië NL 2017 HDTV Merken Meesterpatissier Robèrt van Beckhoven reist door Italië op zoek naar verhalen, geheimen en achtergronden van brood. Bij de moderne molen van de familie Dallagiovanna ziet Robèrt hoe het graan door buizen van de silo wordt geblazen, zodat alleen de fijnste bloem overblijft voor de lekkerste broden. In het noorden van Toscane raapt Robèrt kastanjes in het bos. Hij brengt ze naar de molen van Daniele Rossi, waar ze worden gedroogd en gemalen. Het Toscaanse pelgrimsdorpje Altopascio heeft haar eigen brood. Bij bakker Massimo leert Robèrt hoe hij het zoutloze brood maakt én waarom er eigenlijk helemaal geen zout in zit. Op het plein, onder toeziend oog van de vrouwelijke burgemeester, deelt Robèrt de versgebakken broden uit aan willekeurige voorbijgangers. Moderation: Robèrt van Beckhoven Originaltitel: BROOD