ONE 17:45 bis 18:30 Show Nonstop Nonsens Didis erster Winterurlaub D 1977 Stereo 16:9 Live TV Merken Blödelnd, schwarzhumorig und schadenfroh mogelt sich Didi alias Dieter Hallervorden durch den Winterurlaub. Er erlebt "Schreckliches" mit einer jungen Prinzessin und deren sperrigem Gepäck, stößt eine äußerst kostbare Vase vom Sockel, wird vom eifersüchtigen Ehemann verfolgt und landet in einem fremden Schlafzimmer. Schon hört er Schritte und Stimmen, die näherkommen... In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Rotraud Schindler, Kurt Schmidtchen, Gerhard Wollner Originaltitel: Nonstop Nonsens