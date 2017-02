ONE 14:45 bis 16:30 Komödie Genosse Don Camillo I, F, D 1965 Nach dem Roman von Giovanni Nino Guareschi Stereo Untertitel 16:9 SW Live TV 20 40 60 80 100 Merken Peppone will mit einer Delegation des kommunistischen Stadtrats nach Moskau reisen, um sich mit einer russischen Kolchose zu verbrüdern. Don Camillo ist um das Seelenheil der Bürger des Heimatstädtchens Brescello besorgt. Als er Peppone in flagranti in einer kompromittierenden Situation erwischt, erpresst er ihn gnadenlos. Und so erscheint er mit gefälschten Papieren als Genosse Camillo Tarocci samt Parteibuch zur Abreise am Bahnhof. Der Glaube der hoffnungsvollen Abordnung wird bald hart auf die Probe gestellt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Fernandel (Don Camillo) Gino Cervi (Peppone) Leda Gloria (Maria Bottazzi) Gianni Garko (Scamoggia) Saro Urzì (Brusco) Graziella Granata (Nadja) Marco Tulli (Smilzo) Originaltitel: Il compagno Don Camillo Regie: Luigi Comencini Drehbuch: Leonardo Benvenuti, Piero de Bernardi Kamera: Armando Nannuzzi Musik: Alessandro Cicognini Altersempfehlung: ab 12