ONE 11:30 bis 12:15 Dokumentation Boom oder Blase? - Wie Fracking die Welt verändert D 2013 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Dank Fracking vollzieht sich eine Revolution auf dem Weltenergiemarkt. Die USA werden zum größten Ölproduzenten auf dem Globus. Sie werden in knapp 20 Jahren nicht nur zum Selbstversorger und Exporteur von Öl und Gas, sondern auch zum Konkurrenten für den Energieriesen Russland. Schon heute steht fest, dass die neuen Fördertechniken die alte Weltordnung auf den Kopf stellen werden und der neue Ölrausch hat gerade erst begonnen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Boom oder Blase? - Wie das Fracking die Welt verändert Regie: Tina Hassel/Ina Ruck