ONE 08:30 bis 10:00 Familienfilm Die Eifelpraxis - Eine Dosis Leben D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Der Sommer weckt romantische Sehnsüchte bei Vera. Allerdings ist es in der Eifel wesentlich schwerer als in Berlin, einen attraktiven Mann kennenzulernen, der nicht schon vergeben ist. Im zweiten Film der neuen Reihe träumt die alleinerziehende Titelheldin davon, sich trotz Widrigkeiten ein eigenes Leben neben ihrem Beruf und den Kindern aufzubauen. Hauptdarstellerin Rebecca Immanuel spielt eine alleinerziehende Frau mit Power, beim Neustart in der Provinz die optimistisch ihr Leben meistert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rebecca Immanuel (Vera Mundt) Simon Schwarz (Chris Wegner) Janek Rieke (Direktor Leon Ortmann) Karolina Lodyga (Danuta Masik) Tom Böttcher (Paul Mundt) Mascha Schrader (Mia Mundt) Leonard Proxauf (Max Bogner) Originaltitel: Die Eifelpraxis - Eine Dosis Leben Regie: Christoph Schnee Drehbuch: Brigitte Müller Kamera: Diethard Prengel Musik: Stefan Hansen

