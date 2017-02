tagesschau24 02:50 bis 03:20 Dokumentation Landjugend Junge Leute auf dem Weg ind Erwachsenenleben D 2016 Live TV Merken Beschaulich zwischen Bauernhöfen und Wiesen, ruhig und familiär, so lebt es sich auf dem Land. Doch wie genau passen die Vorstellungen von der Jugend in dieses Idyll? 1.082 Einwohner leben in Breddorf, einem Dorf zwischen Bremen und Hamburg. Die Dokumentation "Unter Deutschen Dächern - Landjugend" hat hier Jugendliche begleitet, die auf dem Land erwachsen werden. Für die einen ist Breddorf Tradition und Zusammenhalt, für die anderen zu klein und zu langweilig.'Ich gehöre hier einfach hin', sagt der 20-jährige Thore Wülpern. Er hat sein bisheriges Leben in Breddorf verbracht und möchte eigentlich auch niemals weg. Doch nach diesem Sommer muss er wohl, er hat sich auf einen Studienplatz in Vechta beworben. Für ihn eine Großstadt.Lasse Kück ist 19 Jahre alt und freut sich, zum Studieren endlich raus aus dem Dorf und rein in die Stadt zu kommen: "Man trifft hier immer die gleichen Leute. Jeder kennt einen. Ich möchte neue Sachen sehen und auch neue Freunde finden." Noch wenige Wochen, dann lebt er in der Bremer Innenstadt.Die Dokumentation zeigt junge Menschen in ihrer Heimat auf dem Land. Was prägt die Jugendlichen auf dem Land? Wieso steht für manche ein Umzug nicht zur Debatte und welche Versprechungen machen sich die anderen vom Leben in der Stadt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Unter deutschen Dächern Regie: Janos Kereszti