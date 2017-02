National Geographic Wildlife 19:20 bis 20:10 Dokumentation Wild 24: Ein Tag in der Wildnis Überleben in der Wüste NZ 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Sonne, Sand und Dünen - wohin das Auge reicht. Wüsten zählen zu den unwirtlichsten Orten unseres Planeten. Und dennoch sind einzelne Tierarten genau hier zu Hause. Wer allerdings in einer Wüste überleben will, muss sich den extremen Bedingungen der wasserlosen Einöde anpassen. "Wild 24: Ein Tag in der Wildnis" sucht die außergewöhnlichen Spezies dieser vegetationsarmen Gebiete auf und zeigt, auf welch eindrucksvolle Art und Weise sie Hitze und Trockenheit standhalten. Überlebenskünstler wie Kängurus, Elefanten, Geparden und Erdmännchen sind die unumstrittenen Stars dieser Episode. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wild 24