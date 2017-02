National Geographic Wildlife 02:50 bis 04:05 Dokumentation When Sharks Attack - Hai-Alarm Mexiko USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Im April 2008 hatte sich der sichere Hafen von Zihuatanejo in einen der gefährlichsten Badeorte der Welt verwandelt. Noch nie hatte es an den Stränden des beliebten Touristenziels eine Hai-Attacke gegeben, doch dann wurden innerhalb eines Monates drei Surfer angegriffen - zwei von ihnen starben. Als sich die Vorfälle häuften und allmählich auch die Touristen ausblieben, fragte sich die verängstigte Bevölkerung, warum sich die normalerweise so sicheren Gewässer vor ihrer Stadt in einen blutigen Albtraum verwandeln konnten. Und man fürchtete sich auch vor den Folgen für die Stadt, die vor allem vom Tourismus lebte. Nun war es Aufgabe der Experten und Wissenschaftler, die mysteriösen Angriffe der Haie zu untersuchen und die Gründe dafür herauszufinden, bevor es ein weiteres Opfer gab. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: When Sharks Attack