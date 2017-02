National Geographic Wildlife 01:15 bis 02:00 Dokumentation Die Männer der Everglades Neues Zuhause für den Killer USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Die "Billie Swamp"-Crew wird von den Betreibern eines benachbarten Tierparks um Hilfe gebeten: Sie suchen nach einer neuen Heimat für einen besonders aggressiven Alligator. "Bad" macht seinem Namen alle Ehre und hat sogar schon die Parkdirektorin Sue Pearce angegriffen. Jetzt will sie das Reptil schnellstens loswerden - und der "Billie Swamp Safari Wildlife Park" wäre der ideale Ort dafür. Um Platz für den Neuankömmling zu schaffen, müssen jedoch erst einmal drei andere Alligatoren in ein anders Gehege umgesiedelt werden. Die Tierpfleger Cattail und Onebear vom Volk der Seminolen sollen diese gefährliche Aufgabe übernehmen, denn sie haben die meiste Erfahrung im Umgang mit den gefährlichen Echsen. Aber auch die jüngeren Teammitglieder müssen tatkräftig mit anpacken, um diese Mammut-Aufgabe zu bewältigen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Swamp Men