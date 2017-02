National Geographic Wildlife 21:00 bis 21:50 Dokumentation Faszination Tierreich Der Dschungel USA 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken Die urtümliche Pflanzenwelt des tropischen Regenwalds hat die einheimische Fauna vor besondere Herausforderungen gestellt: Je nachdem, in welchem "Stockwerk" des Waldes ein Tier lebt - in der bodennahen Krautschicht, in der etwa fünf Meter hohen Etage des Buschwerks oder in den Baumwipfeln in 40 Metern Höhe - sind von den Dschungelbewohnern völlig andere Verhaltensweisen und körperliche Anpassungen gefordert. So hat die Evolution hier eine kaum überblickbare Artenvielfalt hervorgebracht. "Faszination Tierreich" taucht in diese im wahrsten Sinne des Wortes vielschichtige Welt ein: Vom Wurzelwerk bis in die höchsten Baumkronen führt die Reise, bei der brillante Realaufnahmen und fotorealistische Computeranimationen sich zu einem so noch nie gesehenen Gesamtbild zusammenfügen. Dabei geht die Dokumentation den Tieren immer wieder buchstäblich unter die Haut und enthüllt, wie diese hochkomplexen Organismen aufgebaut sind und welche Anpassungen ihnen das Überleben in ihrer gefährlichen Heimat ermöglichen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Animal Impact