National Geographic Wildlife 17:40 bis 18:30 Dokumentation Hilfe, was hat mein Hund gefressen? Rattengift, Tennisbälle und ein Reißverschluss USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Dackel Willie hat Rattengift gefressen. Mastiff Elvis versuchte sich an drei Tennisbällen, und der kleine weiße Terrier Fannie-Lou konnte sich beim Kern einer Mango nicht zurückhalten. Alle drei Hunde müssen behandelt werden und das möglichst rasch. Denn Willie leidet an inneren Blutungen, und Elvis' Tennisbälle stellen ebenfalls eine tödliche Gefahr dar. Auch mit einem Mangostein ist nicht zu spaßen, denn der ist keineswegs so leicht verdaulich wie der Rest der eigentlich sehr bekömmlichen Frucht. Dass auch gefiederte Haustiere beim Fressen ziemlich daneben liegen können, zeigt der Fall des Kakadus Hoppee. Der Vogel hat nämlich 75 Zähne eines Reißverschlusses verschluckt. Jetzt hat er ein ernsthaftes Problem. Schon bald kämpft der Tierarzt um Hoppees Leben. Originaltitel: My Dog Ate What? Drehbuch: Jon Losciale