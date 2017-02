National Geographic Wildlife 16:00 bis 16:50 Dokumentation Amerikas Nationalparks Gates of the Arctic D, USA, GB 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Im Norden Alaskas, fernab jeglicher Zivilisation, liegt der zweitgrößte Nationalpark der USA: der Gates of the Arctic National Park and Preserve. Hier erstreckt sich ein Gebiet von über 34.000 Quadratkilometern unberührter Wildnis, in der riesige Karibuherden zu ihren Weidegründen ziehen. Die langen und kalten Winter der Region erfordern dabei von ihren Bewohnern ein hohes Maß an Anpassungsfähigkeit. Unter ihnen sind Eisbären die wahren Überlebenskünstler. Den ganzen Sommer über müssen sie warten, bis das Nordpolarmeer zufriert und sie endlich ihr Jagdrevier erreichen können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: America's National Parks