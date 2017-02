National Geographic Wildlife 12:45 bis 13:35 Dokumentation Wild World Krieg der Tiger USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Die verlassene Ruine eines indischen Palastes im Bandhavgarh Tiger Reservat ist Schauplatz eines Familiendramas unter Bengaltigern. Dort, wo einst Menschen lebten, spielt sich nun die Geschichte um Bacchi ab, die ihren Wurf Junge aufzieht. Ihr älterer Sohn ist inzwischen zu einer kraftvollen Raubkatze herangewachsen und meldet Machtansprüche an. Seinem Großvater Charger passt das gar nicht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Living Edens

