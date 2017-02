National Geographic Wildlife 11:05 bis 11:55 Dokusoap Der Hundeflüsterer Sissys Chance USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Gigi und Optimus sind zwar beides Dänische Doggen, jedoch charakterlich völlig unterschiedlich. Gigi kann sich nahezu perfekt benehmen, während Optimus äußerst unangenehme Verhaltensweisen an den Tag legt. Seinen Besitzer John, einen Nachbarn und einen Freund der Familie hat er bereits gebissen. Cesar Millan versucht nun, Optimus die Aggressionen abzugewöhnen. Die Mischlingshündin Sissy wurde aus einer völlig verwahrlosten Umgebung in ein Tierheim gebracht. Das Tier braucht ein wirkliches Zuhause. Doch jedes Mal, wenn sich ihr ein Interessent nähert, benimmt sie sich völlig daneben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cesar Millan Originaltitel: Dog Whisperer