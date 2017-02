National Geographic Wildlife 10:20 bis 11:05 Dokumentation Cesar Millan: Auf den Hund gekommen Doras Dilemma E 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Dora mag klein sein, aber ihre Probleme sind groß. Sie ist ein süßes, kleines Ding - leider wurde sie völlig falsch erzogen. Dora würde jeden Hund angreifen, ganz egal wie groß er ist - und eines Tages würde sie dabei ganz sicher verletzt werden. Aufgrund dieses Verhaltens lebt sie immer noch im Tierheim. Cesar Millan will Dora nun helfen, den selbstsicheren Führer zu finden, den sie braucht, um ein normales Hundeleben zu führen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cesar Millan Originaltitel: Cesar Millan's Leader of the Pack

