National Geographic Wildlife 07:05 bis 07:55 Dokusoap Der Hundeflüsterer Tyson, Moose, and Rylie & Tucker USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Fitness-Model Kim Strother ist völlig verzweifelt. Sie hat das Gefühl, dass ihr Yorkshire Terrier Moose der ganzen Welt nur noch auf die Nerven geht. Sobald sie mit dem Tier im heimischen Manhattan unterwegs ist, bellt er Spaziergänger an und attackiert deren Hunde. Cesar Millan macht sich auf den Weg nach New York City, um Kim und Moose zu helfen. Doch auch Matt und Bethany Marquette warten händeringend auf den Hundeflüsterer. Das frisch verheiratete Paar kommt mit dem Dobermann-Pinscher Tyson nicht klar. Dem Namen entsprechend, ist Tyson eine echte Kämpfernatur. Doch als Matt und Bethany ein Baby erwarten, halten sie es für besser, die immer wieder ausbrechenden Aggressionen ihres vierbeinigen Mitbewohners in den Griff zu bekommen. Und für diese Aufgabe ist Cesar Millan genau der richtige Mann. In San José verdienen Steve und Eleni Malkos ihr Geld als Hundeausführer. Doch zwei ihrer tierischen Kunden bereiten ihnen mächtig Probleme: die Labradorhunde Rylie and Tucker. Die beiden bringen auch die erfahrensten Hundeausführer an den Rand des Wahnsinns. Cesar Millan schaut sich sowohl Tiere als auch Menschen genau an, bevor er seine Schlüsse zieht und zur Tat schreitet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cesar Millan Originaltitel: Dog Whisperer