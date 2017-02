Disney Channel 23:45 bis 00:15 Trickserie Familie Feuerstein Stammhalter Barney USA 1962 HDTV Merken Was gibt es Schöneres als einen reichen und kinderlosen Onkel? Fred hat Glück, denn sein Onkel Tex ist tatsächlich reich und kinderlos. Doch wie wird er zum Erben? Fred lügt ihm vor, er habe einen kleinen Sohn, den er nach ihm benannt habe. Dann jedoch kommt Tex zu Besuch. Folglich muß schnellstens ein Baby gefunden werden ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Flintstones Regie: Joseph Barbera, William Hanna Drehbuch: Warren Foster