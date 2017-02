Disney Channel 22:00 bis 22:30 Trickserie Familie Feuerstein Einmal Hawaii und zurück USA 1962 HDTV Merken Betty und Wilma haben für ihre Männer deren Lieblingsessen vorbereitet: Ein riesiges Brontosaurier-Steak. Durch eine Fernsehserie mit dem Superstar Larry Lava werden die beiden Hausfrauen abgelenkt. Und schon hat sich das saftige Steak in eine hässliche, schrumpelige Schuhsohle verwandelt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Flintstones Regie: Joseph Barbera, William Hanna Drehbuch: Joanna Lee