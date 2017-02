Disney Channel 19:15 bis 19:45 Trickserie We Bare Bears - Bären wie wir Wir und die Tierhandlung / Wir und die Nachhaltigkeit USA 2016 Dolby 16:9 HDTV Merken (a) Endlich erfahren wir, wo die Bärenjungen einst leben. Fast wären die Bären nämlich gar nicht zusammen aufgewachsen, sondern getrennt worden. (b) Als ein cooler und umweltfreundlicher Verkäufer im Supermarkt die Bären in Verlegenheit bringt, als sie nach Plastiktüten fragen, begreifen die Bären, dass sie Stofftaschen brauchen. So wollen sie Akzeptanz unter den umweltfreundlichen Einwohnern von San Francisco finden, doch bald übertreiben sie es mit den vielen Tüten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: We Bare Bears