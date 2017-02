Disney Channel 13:15 bis 13:25 Trickserie Star Wars: Das Erwachen des Widerstands Das Erwachen des Gewissens USA 2016 Dolby 16:9 HDTV Neue Folge Merken In den Tagen vor dem Angriff der Ersten Ordnung auf den Wüstenplaneten Jakku, dem Ereignis mit dem der Film Episode VII - Das Erwachen der Macht beginnt, bereitet Captain Phasma seine Truppen auf den Einsatz vor. Finn ist noch nicht einberufen worden, feuert seine Freunde aber an, da er selbst davon träumt, für die Erste Ordnung zu kämpfen. Als er aufgrund eines Unfalls doch mitkämpfen darf, freut er sich zunächst endlich ein vollwertiger Sturmtruppler zu werden. Doch plötzlich erwachen Zweifel in ihm, schließlich sollen sie unschuldige Bürger angreifen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Star Wars the Resistance Rises

