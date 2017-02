Syfy 16:10 bis 16:35 Trickserie Star Wars: The Clone Wars Reise der Versuchung USA 2010 Stereo 16:9 Merken Anakin und Obi-Wan begleiten Satine von Mandalore auf der Coronet nach Coruscant. Dort soll die schöne Herzogin eine Aussage vor dem Senat machen. Als während der Reise an Bord geschmuggelte Spinnendrohnen die Besatzung angreifen, müssen die Jedis die Gefahr bekämpfen, aber auch herausfinden, wer hinter dem Anschlag steckt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Star Wars: The Clone Wars Regie: Brian O'Connell Drehbuch: George Lucas, Paul Dini, Henry Gilroy Musik: Kevin Kiner Altersempfehlung: ab 12