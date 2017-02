Disney XD 02:50 bis 03:10 Trickserie Willkommen in Gravity Falls Folge: 19 Gideon-Land USA 2012 Stereo Dolby 16:9 HDTV Merken Gideon beschwört den bösen Geist Bill Cypher herauf, der ihm helfen soll, Gronkel Stans Safe zu öffnen und so an die Besitzurkunde des Mystery Shack zu gelangen. Die Zahlenkombination zum Öffnen des Safes befindet sich nur in Stans Kopf und so macht sich Bill Cypher auf in Stans Psyche - dicht gefolgt von Dipper, Mabel und Soos. In Stans Gedankenwelt findet Dipper lang ersehnte Antworten, während Mabel und Soos mit aller Kraft versuchen zu verhindern, dass der Code in Gideons Hände fällt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Gravity Falls Regie: Aaron Springer, John Aoshima, Joe Pitt Drehbuch: Matt Chapman, Alex Hirsch