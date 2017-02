Disney XD 08:40 bis 09:05 Trickserie Die Superschurken-Liga Hirnfrost! / Streik der Handlanger CDN 2011 Stereo 16:9 Merken (a) Dr. Schrott baut eine Maschine, die extrem gehirnvereisendes Eis herstellt. Dummerweise gerät die Maschine außer Kontrolle und überzieht die ganze Stadt mit Speiseeis. - Und obendrein mit Schneemännern, die jeden, der mit ihnen in Berührung kommt, ebenfalls zu Schneemännern machen. (b) Weil Voltar sie immer wieder schlecht behandelt, treten die Robo-Handlanger in Streik... Nach und nach schließen sich alle Kumpane und Bediensteten der großen Schurkenchefs dem Streik an. Als der General alle bösen Anführer hinter Gitter bringt, befreien die Handlanger ihre Chefs. (a) Dr. Schrott baut eine Maschine, die extrem gehirnvereisendes Eis herstellt. Dummerweise gerät die Maschine außer Kontrolle und überzieht die ganze Stadt mit Speiseeis. - Und obendrein mit Schneemännern, die jeden, der mit ihnen in Berührung kommt, ebenfalls zu Schneemännern machen. Nur unter großer Mühe gelingt es Doktor Schrott, seine Maschine zu vernichten und die Stadt zu retten. (b) Weil Voltar sie immer wieder schlecht behandelt, treten die Robo-Handlanger in Streik... Nach und nach schließen sich alle Kumpane und Bediensteten der großen Schurkenchefs dem Streik an. Als der General alle bösen Anführer hinter Gitter bringt, befreien die Handlanger ihre Chefs. - Allerdings nicht ohne eine kleine Forderung... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: League of Super Evil Drehbuch: Philippe Ivanusic-Vallee, Davila LeBlanc, Peter Ricq Musik: Steffan Andrews, Hal Beckett

