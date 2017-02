KI.KA 20:10 bis 21:00 Jugendserie Trio - Die Kepler Diamanten Der Einbruch / Sabotage N, D 2014-2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Der Einbruch: Simon ist abends in der Nähe der Schule, um sich Sternkonstellationen am Himmel anzuschauen. Plötzlich hört er Schreie vom Schulhof. Ein Mädchen hat sich den Fuß gebrochen. Zur gleichen Zeit müssen Einbrecher in der Schule gewesen sein, denn ein Fenster ist eingeschlagen. Das verletzte Mädchen sagt aus, dass sie einen polnischen Handwerker gesehen habe, der mit einem Schulcomputer davon gerannt sei. TRIO versucht, der Schuldirektorin zu helfen und den mysteriösen Diebstahl aufzuklären. Nora beharrt weiterhin darauf, dass sie Hinweise gefunden hätten, dass ihr Vater noch am Leben ist. Lars findet heraus, dass der Code in Keplers Buch nur mit Hilfe der verschwundenen Münze geknackt werden kann. Nora gibt ihrem Opa das Handy, das sie den Entführern gestohlen hat. Plötzlich ist Besten im Visier der Kidnapper und diese schlagen überraschend zu... Sabotage: Simon nimmt an einem Motocross-Wettrennen teil. Plötzlich fallen einige Fahrzeuge wegen eines technischen Defekts aus. War es Sabotage? Simon beobachtet einen verdächtigen Jungen, der in eines der Mechaniker-Zelte geht. Als die Polizei endlich kommt, entwischt der Junge aber und Simon wird fälschlicherweise als Saboteur verdächtigt. TRIO muss schnell den wahren Täter finden. Unterdessen ist Besten verschwunden. Sowohl zu Hause als auch auf der Polizeiwache hat ihn keiner gesehen. Nora befürchtet, dass die Kidnapper ihn geschnappt haben könnten. Da erhält sie eine SMS von Besten, dass sie alleine zu einer Hütte kommen soll. Doch in Wahrheit haben die Kidnapper die SMS geschickt und warten schon auf sie... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: TRIO: Keplerdiamantene Regie: Arne Lindtner Naess, Morten Hovland Drehbuch: Trond Morten Venaasen, Morten Hovland Musik: Sindre Hotvedt, Stein Berge Svendsen