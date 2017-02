KI.KA 19:25 bis 19:50 Show Checker Can Der Berg-Check D 2013 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Der Berg-Check: Can will heute den Gipfel der Rotwand 1885 Meter Höhe erklimmen. Weil das alleine im Winter viel zu gefährlich ist, ist Petra bei ihm, eine erfahrene Bergführerin. Auf Schneeschuhen stapfen die beiden immer weiter hinauf, beobachten Wildtiere bei der Fütterung und erreichen die Berghütte gerade noch rechtzeitig: Denn es ist schon dunkel geworden, und das kann am Berg gefährlich werden. Am nächsten Morgen vor dem Aufstieg rüstet Petra Can mit einem Lawinensuchgerät aus. Falls sie verschüttet werden, kann die Bergwacht sie viel leichter finden. Ob die beiden den Gipfel erreichen? Can geht aber nicht nur auf einen Berg rauf, sondern auch in einen Berg rein: In den längsten Eisenbahntunnel der Welt, der einmal von Österreich nach Italien führen soll. Ingenieur Andi fährt mit Can tief in den Berg hinein. Ein bisschen mulmig wird dem Checker dabei schon. Andi erklärt Can, wie lang der Tunnel einmal werden soll und wie die Wände gesichert werden, damit einem das Gestein nicht auf den Kopf knallt. Und dann ist es Zeit für eine Checker-Frage: Wie baut man eigentlich so einen Tunnel? Kleiner Hinweis: Es hat was mit Sprengstoff zu tun? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Can Mansuroglu Originaltitel: Checker Can