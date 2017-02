KI.KA 16:05 bis 16:55 Trickserie Die Wilden Kerle Der Verräter / Das Geheimnis der Graffiti-Burgen D 2010-2012 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Der Verräter: Markus träumt davon, der allerbeste Torwart überhaupt zu werden. Als er in einem Spiel grandios hält, wird er von einem Talentscout für den 1. FC angesprochen. Leider verpasst er den richtigen Zeitpunkt, mit seinen Freunden darüber zu sprechen und die Wilden Kerlen erwischen ihn beim Probetraining mit der gegnerischen Mannschaft. Sie fühlen sich hintergangen und verbannen Markus für immer aus ihrem Kreis. Schlimmer noch: Sie verbrennen seinen Spielervertrag. Völlig verunsichert verlässt Markus die Fußballmagie. Im Training mit dem 1. FC gelingt ihm jetzt gar nichts mehr. Nun hat er alles verloren: Seine Freunde, die Wilden Kerle, den Respekt des 1. FC, die Lust am Fußballspielen überhaupt. Am Ende müssen die Wilden Kerle entscheiden, was wirklich wichtig ist und wie sie ihren "unschlagbaren" Torwart zurück in die Mannschaft holen können. Das Geheimnis der Graffiti-Burgen: Jojos Mutter ist aus dem Krankenhaus entlassen worden und hat eine Wohnung in den Graffiti-Burgen gefunden, in der Hochhaussiedlung, wo auch der Dicke Michi und seine Unbesiegbaren Sieger wohnen. Als Jojo seine Mutter das erste Mal dort besucht, gerät er in die Fänge dieser fiesen Gang. Die Unbesiegbaren Sieger erpressen Jojo, entwenden ihm Geld, das die Wilden Kerle für Willis Geburtstag gesammelt haben und wollen ihn mit einer völlig verrückten Mutprobe sogar erzwungenermaßen zu einem Gangmitglied machen. Als die Wilden Kerle herausfinden, was geschehen ist, machen sie sich auf, um Jojo aus den Klauen der Unbesiegbaren Sieger zu befreien. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Wilden Kerle Regie: Mike Maurus Drehbuch: Claudia Kaiser, Martin Lickleder