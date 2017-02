KI.KA 08:40 bis 09:00 Trickserie Tauch, Timmy, Tauch! Tintenfische XXL / Der gestrandete Wal USA, GB, AUS, D 2005-2007 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Tintenfische XXL: Ranger Bills Cousin Shane ist ein Abenteurer, der schon alle sieben Weltmeere bereist hat. Nun ist er in der Gegend und möchte auch eine Tintenfisch-Ranch aufmachen. Um seinen Cousin zu übertrumpfen, hat Shane dafür natürlich eine besonders große Tiersorte ausgewählt. Die beiden Cousins wetteifern darum, wer der bessere Rancher ist. Timmy ist davon genervt. Er ist für Tauchstation 11 verantwortlich und ist damit beschäftigt, dort seinen ersten großen Forschungsauftrag, ein Seetang-Experiment, allein zu erledigen. Shanes Tiere werden immer größer. Sie haben so einen großen Appetit, dass sie schließlich ausbrechen, um an mehr Futter zu kommen. Sie haben es auf den Seetang abgesehen und belagern Timmys Tauchstation. Bess findet heraus, dass Shane die Tiere in der Tiefsee gefunden hat, es sind Riesentintenfische. Nun müssen alle mit vereinten Kräften versuchen, die Riesentintenfische zurück in die Tiefsee zu locken. Der gestrandete Wal: Timmy und Bess sollen Gesteinsproben für Taucher-Tom einsammeln. Da ortet Timmy mit seinem Sonargerät seltsame Geräusche. Er folgt ihnen und findet ein gestrandetes Walfischbaby. Taucher Tom lobt Timmy für seine Initiative. Alle im Team helfen nun dem hilflosen Tier, damit es nicht austrocknet und überhitzt. Sie müssen die Zeit überbrücken, bis sie es bei Hochwasser wieder ins Meer ziehen können. Als Skid hört, dass der Wal, seine Herde benötigt, sobald er wieder im Meer ist, will auch er Taucher Tom beeindrucken. Er findet die Herde und lockt sie mit dem Gesang von Käpt'n Brandt in Richtung Küste. Was Skid nicht weiß ist, dass die Herde von den Angstschreien des Walbabys an die Küste gelockt wird und nun ebenfalls zu stranden droht. Werden unsere Freunde es schaffen, die Katastrophe noch zu abzuwenden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Dive Olly Dive! Regie: Bob Doucette, Jane Schneider, Garry Hurst Drehbuch: Melanie Alexander, Simon Hopkinson, Susan Oliver, Gina Roncoli, Dan Wicksman, Gibson Nolte Musik: Ceiri Torjussen

