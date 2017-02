KI.KA 07:15 bis 07:35 Kinderserie Kleiner Roter Traktor Die Bestie von Plätscherbach / Die Zugmaschine GB 2003-2006 Stereo Live TV Merken Die Bestie von Plätscherbach: Der Legende nach soll einst in der Gegend die Bestie von Plätscherbach gehaust haben. Max und Emma machen daraus ein lustiges Spiel und wollen heute im Freien übernachten. Währenddessen ist Stumpi aus Versehen von Herrn Junker von oben bis unten mit Dung bespritzt worden. Er kann nichts mehr sehen, stinkt fürchterlich und sieht außerdem fast aus wie eine Bestie. So wird aus dem Spaß schnell Ernst. Doch schon nach kurzer Zeit ist klar, wer ein mutiger Held und wer ein Angsthase ist. Die Zugmaschine: Seit Jan den kleinen roten Traktor wieder wie neu hinbekommen hat, ist ihm ein bisschen langweilig. Ihm fehlt ein Hobby für die Freizeit. Mit dem Malen unter Anleitung von Laura Tormann, der Mutter von Max und Emma, will es nicht so recht klappen. Da liest Nicola, dass auf einer Auktion eine uralte Zugmaschine, ein Vorläufer der heutigen Traktoren, versteigert wird. Sie meint, das wäre genau die richtige Beschäftigung für Jan. Leider erhält Herr Junker den Zuschlag, doch man kann sich einigen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Eberhard Haar (Jan) Gustav-Adolph Artz (Herr Jasper Junker) Peter Kirchberger (Stumpi) Micaela Kreissler (Elsie) Robert Missler (Walter) Stephanie Kirchberger (Nicola) Originaltitel: Little Red Tractor Regie: Russell Haigh, Dave Scanlon Drehbuch: Jimmy Hibbert, Keith Littler, Russel Haigh, James Mason Musik: Michael Cross, Stan Callimore