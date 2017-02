Discovery Channel 21:45 bis 22:35 Dokumentation Airplane Repo - Die Inkasso-Piloten Dreierpack USA 2012-2015 Stereo 16:9 Merken Kevin Lacey plant den größten Coup seiner "Repo" -Karriere. Der Inkasso-Pilot soll in Wisconsin drei DHC-6 Twin Otters sicherstellen. Die STOL-Flugzeuge benötigen nur eine kurze Start- und Landebahn und bieten Platz für 19 Passagiere. Jeder der drei Flieger ist rund eine Million Dollar wert. Die Maschinen wurden zuletzt auf dem Gelände einer Fallschirmschule gesehen. Das Grundstück ist gut gesichert, deshalb holt sich Kevin Unterstützung mit ins Boot. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ken Cage (Himself) Danny Thompson (Himself) Originaltitel: Airplane Repo Regie: Steve Jones Drehbuch: Steve Jones