Discovery Channel 19:25 bis 20:15 Reportage Der Alles-Esser - So schmeckt Amerika Savannah USA 2012 Stereo 16:9 Merken Sallie Anns Vorfahren haben auf Daufuskie Island vor der Küste Georgias Baumwolle gepflückt. Heute lebt sie mit ihrer Familie in Savannah. Sie ist eine Expertin für die Kultur und die Küche der Gullah, den Nachfahren der westafrikanischen Sklaven, die auf den Plantagen der Landbesitzer harte Arbeit verrichten mussten. Ihre Wurzeln hat Sallie Ann nie vergessen und in dieser Folge bereitet sie für Allesesser Andrew Zimmern einen typischen Daufuskie-Lunch nach dem Rezept ihrer Mutter zu: geschmorten Waschbär mit Krabbenreis. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andrew Zimmern (Himself - Host) Originaltitel: Bizarre Foods With Andrew Zimmern Regie: Chris Marino Drehbuch: Erik Himmelsbach-Weinstein, Dave Rodrick