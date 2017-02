Discovery Channel 08:35 bis 09:25 Dokumentation Die Schatztaucher - Expedition zum Millionenwrack Piraten! USA 2008 Stereo 16:9 Merken Die Schatzjäger an Bord der "Odyssey Explorer" sind auf der Suche nach dem Wrack der legendären "Merchant Royal", einem mit 32 Kanonen bestückten, englischen Handelsschiff, das 1641 mit einer wertvollen Fracht in den Fluten versank. Und der anstehende Tauchgang ist viel versprechend. Aufzeichnungen aus dem 17. Jahrhundert belegen nämlich, dass die "Merchant" auf ihrer Route von Amerika nach Europa nicht nur Silber und Gold sondern auch Edelsteine geladen hatte. Doch bevor die Forscher den millionenschweren Frachter geortet haben, werden sie von ihrem eigentlichen Ziel abgelenkt: Sie stoßen auf die Überreste eines mysteriösen Piratenschiffes. Durch die Gr In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Silver Rush

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 06:59 bis 14:03

Seit 116 Min. Alpenpanorama

Kamerafahrt

3sat 07:30 bis 09:00

Seit 85 Min. Langlauf

Wintersport

Eurosport 07:45 bis 09:45

Seit 70 Min. Teleshopping

Sonstiges

Sport1 08:00 bis 09:15

Seit 55 Min.