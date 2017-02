Discovery Channel 07:05 bis 07:50 Dokumentation Morgan Freeman: Mysterien des Weltalls Ist Gott eine Erfindung? USA 2012 Stereo 16:9 Merken Hat Gott uns erschaffen oder haben wir Gott erschaffen? Diese Folge von "Mysterien des Weltalls" geht dem uralten Rätsel um die Existenz einer höheren Macht nach. Psychologen haben beispielsweise herausgefunden, dass der Mensch bei mangelnder Kontrolle dazu neigt, höhere Kräfte, wie Schicksal oder Fügung, für das Geschehene verantwortlich zu machen. Suchen wir also Halt im Glauben, wenn es die Lebensumstände erfordern? Andy Newberg, Begründer des Wissenschaftszweigs "Neurotheologie" , untersucht die Hirnströme von Gläubigen und Atheisten. Seine erstaunliche Entdeckung: Beide unterscheiden sich enorm. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Morgan Freeman Originaltitel: Morgan Freeman's Through The Wormhole