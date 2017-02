Niederlande 2 17:10 bis 18:05 Sonstiges BinnensteBuiten NL 2017 HDTV Merken Met: In een van de laatste stadsboerderijen van het vestingstadje Doesburg wonen Jo-Anne en Harm-Jan met hun dochter Cathelijne. Het vierhonderd jaar oude pand is al een aantal keren flink verbouwd, maar de rijke historie is nog altijd goed zichtbaar. * Vogelaar Camilla is bij een winters Veluwemeer en haalt haar hart op met allerlei soorten zwanen. Vooral de jonkies hebben het niet makkelijk door het laagje ijs op hun landingsbaan op het water. * Chef-kok Ramon Brugman maakt saltimbocca: een Italiaanse specialiteit van dunne lapjes kalfsvlees, bedekt met plakjes rauwe ham en salie. Dat smoort hij in witte wijn, en hij serveert het met kruidenrisotto. * In Den Haag staat een heel bijzonder huis. Het is ruim 800 vierkante meter groot en het was in de 19e eeuw een melkfabriek. Mary en Toon hebben er een designpaleis van gemaakt, met behoud van oude elementen. * En chef-kok Léon Mazairac gaat op bezoek bij de familie van Zandwijk, die een biologische cranberry-boerderij heeft op Terschelling. De bessen worden "nat geoogst" en dus verruilt Leon zijn koksbuis voor een waterdicht pak. Hij kookt als bedankje iets lekkers voor de gepassioneerde boeren, uiteraard met cranberries. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Binnenstebuiten