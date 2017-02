Niederlande 2 11:30 bis 12:10 Sonstiges Volle Zalen NL 2017 HDTV Merken 'Rock & roll op de harp'. Cornald Maas volgt harpist Remy van Kesteren die het liefst rockster wil zijn. De helden van cabaretière Sanne Wallis de Vries, onder wie Charlie Chaplin en Prince. En de bejubelde voorstelling 'Ondertussen in Casablanca', waarin een ouder acteursechtpaar praat over het acteursvak, terwijl de wereld om hen heen "in brand" staat. In Google-Kalender eintragen Moderation: Cornald Maas Originaltitel: Volle Zalen