Niederlande 2 08:50 bis 09:40 Sonstiges Bomb Girls Romeo Foxtrot CDN 2013 HDTV Merken In de Tweede Wereldoorlog vocht het Canadese leger niet alleen in Europa, ook aan het thuisfront werd een vurige strijd geleverd. Deze prachtige dramareeks vertelt de opmerkelijke verhalen van een groep verschillende vrouwen, met gevaar voor eigen leven werkzaam in een wapenfabriek in Toronto. Ondanks een grote verscheidenheid in afkomst en sociale klasse, komen deze vrouwen nader tot elkaar. In een angstige tijd, maar tegelijkertijd ook bevrijd van eerdere sociale beperkingen, maken zij allemaal persoonlijke veranderingen door. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Meg Tilly (Lorna Corbett) Jodi Balfour (Gladys Witham) Charlotte Hegele (Kate Andrews) Ali Liebert (Betty McRae) Anastasia Phillips (Vera Burr) Michael Seater (Ivan Buchinsky) Tahmoh Penikett (Clifford) Originaltitel: Bomb Girls Regie: Bruce McDonald Drehbuch: Alison Lea Bingeman Musik: Peter Chapman

