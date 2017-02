RTL Crime 00:55 bis 01:40 Krimiserie Cagney & Lacey Die Show läuft USA 1987 Stereo Merken 1. Staffel, Folge 7: Staatsanwalt Feldberg setzt Cagney, Lacey, Isbecki und Esposito auf den Quizmaster Roberts an. In seiner Show, in der es um sehr viel Geld geht, wird angeblich betrogen. Die vier Polizisten treten als Kandidaten auf und haben in der Sendung viel Spaß. Dann hält Roberts der Kandidatin Cagney eine Karte mit den richtigen Lösungen hin. Cagney und ihre Kollegen enttarnen sich darauf. Roberts schiebt die Schuld auf den Bühnenmanager. Der wird verhaftet und am nächsten Tag gegen eine Kaution, die der Showmaster bezahlt, wieder auf freien Fuß gesetzt. Das Ganze entpuppt sich als ein abgekartetes Spiel, um dem Publikum Spannung vorzugaukeln. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tyne Daly (Mary Beth Lacey) John Karlen (Harvey Lacey) Sharon Gless (Christine Cagney) Albert S. Waxman (Lt. Samuels) Martin Kove (Det. Isbecki) Harvey Atkin (Desk Sgt. Ronald Coleman) Troy Slaten (Michael Lacey) Originaltitel: Cagney & Lacey Regie: Nessa Hyams Drehbuch: Barbara Avedon, Barbara Corday, Doug Steinberg Musik: Bill Conti Altersempfehlung: ab 12