RTL Crime 23:15 bis 00:05 Serien Braunschlag Der Fluch A 2012 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 3: Bei Gerri Tschach geht alles schief und er glaubt, ein Fluch lastet auf ihm. Der unfruchtbare Richard sucht denjenigen, der seine Frau geschwängert hat. Gerri soll ihm dabei helfen. Silke hingegen scheitert am Gelübde von Vatikankommissar Banyardi. Gerri bekommt nach einem Tennismatch mit Richard einen Gips verpasst. Es geht bergab. Russen erpressen ihn, um am Wunder mitzuverdienen. Und er hat Angst, dass Elfi in Wahrheit von ihm schwanger ist, weil er seit geraumer Zeit ein Verhältnis mit ihr hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Palfrader (Gerri Tschach) Maria Hofstätter (Herta Tschach) Nicholas Ofczarek (Richard Pfeisinger) Nina Proll (Elfi Pfeisinger) Manuel Rubey (Banyardi) Sabrina Reiter (Babs Tschach) Christopher Schärf (Ronnie) Originaltitel: Braunschlag Regie: David Schalko Drehbuch: David Schalko Kamera: Marcus Kanter Musik: Kyrre Kvam Altersempfehlung: ab 12