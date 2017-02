RTL Crime 16:20 bis 17:05 Krimiserie CSI: Den Tätern auf der Spur Der Psychopath CDN, USA 2002 Stereo 16:9 Merken 2. Staffel, Folge 19: Jane Galloway ist tot und der Fall erinnert das CSI-Team stark an einen Filmklassiker: Der Täter hat Jane aus dem Innern ihres mehrfach gesicherten Hauses längere Zeit belauert und sie schliesslich auf grausige Art ermordet, wie die Spuren zeigen. Nick ist irritiert ob der bizarren Art, wie die Leiche arrangiert ist. Das Arrangement provoziert persönliche Assoziationen, die in ihm den Verdacht wecken, dass der Täter Details aus seinem - Nicks - Leben kennt. Der Hauptverdächtige ist zwar Janes Freund, der ihr viel Anlass zu Sorge bereitet hat, doch dessen Alibi ist überzeugend, sodass die Ermittlung in einer Sackgasse zu enden scheint. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: William Petersen (Gil Grissom) Marg Helgenberger (Catherine Willows) Gary Dourdan (Warrick Brown) George Eads (Nick Stokes) Jorja Fox (Sara Sidel) Paul Guilfoyle (Captain Jim Brass) Eric Szmanda (Greg Sanders) Originaltitel: CSI: Crime Scene Investigation Regie: Peter Markle Drehbuch: Anthony E. Zuiker, Danny Cannon Kamera: Frank Byers Musik: John M. Keane Altersempfehlung: ab 12