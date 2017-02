RTL Crime 08:10 bis 08:55 Dokumentation Born to Kill - Als Mörder geboren? David Berkowitz GB 2010 Stereo 16:9 Merken 3. Staffel, Folge 5: Von Juli 1976 bis August 1977 terrorisierte ein Todesschütze die US-Metropole New York, indem er sich in ominösen Nachrichten an Medien und Polizei richtete und sich seiner blutigen "Arbeit" rühmte. Der Serienmörder hatte es insbesondere auf Frauen und Pärchen abgesehen, die sich beispielsweise in parkenden Wagen küssten. Erst nachdem der Killer sechs Menschen umgebracht und weitere sieben verletzt hatte, gelang im Zuge einer groß angelegten Fahndung seine Festnahme. Der sich als "Son of Sam" bezeichnende Täter war David Berkowitz, ein einsamer, kurz nach der Geburt adoptierter Mittzwanziger. Berkowitz gab an, der in einen Nachbarhund gefahrene Teufel habe ihm da In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Born to Kill? Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 06:59 bis 14:03

Seit 117 Min. Alpenpanorama

Kamerafahrt

3sat 07:30 bis 09:00

Seit 86 Min. Langlauf

Wintersport

Eurosport 07:45 bis 09:45

Seit 71 Min. Teleshopping

Sonstiges

Sport1 08:00 bis 09:15

Seit 56 Min.