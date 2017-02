RTL Crime 06:30 bis 07:20 Dokumentation Born to Kill - Als Mörder geboren? Richard Ramirez GB 2010 Stereo 16:9 Merken 3. Staffel, Folge 3: Gewalt gehörte von Kindesbeinen an zu den Konstanten im Leben von Richard Ramirez. Um den Übergriffen des Vaters zu entgehen, verbrachte der 1960 geborene Heavy Metal-Fan schon im Alter von zehn Jahren die Nächte lieber auf Friedhöfen als im eigenen Bett. Mitte der 1980er Jahre verbreitete er als "Night Stalker" Angst und Schrecken in Los Angeles, indem er schlafende Bürger in ihren Häusern heimsuchte. Bevorzugt im Drogenrausch raubte, vergewaltigte, verstümmelte und mordete der bekennende Satanist Personen beiderlei Geschlechts und jeden Alters. Besondere Freude bereitete es ihm, seine Opfer den Teufel anbeten zu lassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Born to Kill? Altersempfehlung: ab 16