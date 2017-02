Heimatkanal 22:00 bis 22:55 Tanz Der Komödienstadel - Das Dienstjubiläum D 1962 Stereo Merken Der Forstgehilfe Haberstock ist im Begriff, sein 25-jähriges Dienstjubiläum zu feiern. Er wurde aber in der Nacht vorher beim Forellenstehlen erwischt. Der Förster Gruber war es, der ihn, ohne ihn zu erkennen, eine Ladung Schrot auf einen dazu geeigneten Körperteil verpasste. Das kann eine Jubiläumsfeier werden! Aber Töchterlein und Förster Gruber, die einander lieben, verhindern, dass es eine Blamage gibt. Trotzdem ist die Nachwirkung des nächtlichen Abenteuers, die es an einem solchen Ehrentag zu verbergen gilt, eine ganz schöne Strafe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michl Lang (Michl Haberstock, Forstgehilfe) Martha Kunig-Rinach (Theres, seine Frau) Christa Berndl (Lina, ihre Tochter) Maxl Graf (Andreas Gruber, Förster) Fritz Strassner (Link, Forstmeister) Erni Singerl (Die Hansin, Nachbarin) Hans Stadtmüller (Feuerwehrhauptmann) Originaltitel: Der Komödienstadel Regie: Olf Fischer Drehbuch: Paul Quensel