Heimatkanal 19:20 bis 19:45 Serien Heiße Wickel - Kalte Güsse Malvine und der Orgelspieler D 1984 Stereo Die gutaussehende und wohlhabende Malvine benutzt ihren Kuraufenthalt zur Ausübung ihrer Sucht: Sie leidet an Kleptomanie. Der Organist Ludwig Betzelwieser hat sich gleich am ersten Tag in Malvine verliebt und bemüht sich nun darum, sie von ihrem Laster zu befreien. Dieses Vorhaben bringt beide Personen in verzwickte Situationen, die schließlich nur der Pfarrer Kneipp persönlich lösen kann. Schauspieler: Willy Harlander (Dr. Leopold Knapp, Chefarzt) Henner Quest (Dr. Manfred Bronnegiesser) Franz Muxeneder (Medizinalbademeister) Gracia Maria Kaus (Dr. Eva Tillfuss) Ursula Buchfellner (Schwester Margit) Iris Berben (Malvine Süssbier) Gerhart Lippert (Ludwig Betzelwieser) Originaltitel: Heiße Wickel - kalte Güsse Regie: Franz Josef Gottlieb Drehbuch: Georg Lohmeier Kamera: Klaus Werner Musik: Rolf Wilhelm