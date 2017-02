Heimatkanal 12:30 bis 13:45 Märchenfilm Dornröschen D 1955 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Ein Königspaar wünscht sich sehnlichst ein Kind, aber es bleibt ihm versagt. Die Königin erfährt von der bösen fee Bitterklee, dass sich ihr Wunsch erfüllen lässt, wenn sie einen Zaubertrank nimmt. Sie aber folgt einer besseren Stimme, die ihr rät, im klaren Wasser des Wundersees zu baden. Nachdem das Kind geboren ist, sollen alle Feen den Lebensweg des Kindes segnen. Nur eine, die Bitterklee, hat das Ehepaar vergessen einzuladen, worauf sie erbost den Fluch ausspricht, dass sich das Kind an seinem 16. Geburtstag an einer Spindel stechen und tot umfallen solle. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela von Leitner (Dornröschen) Gert Reinholm (Prinz) Fritz Genschow (König) Karin Hardt (Königin) Elfe Schneider (Fee Bitterklee) Renée Stobrawa (Frau Wundervoll) Gustav Bertram (Koch Kummerspeck) Originaltitel: Dornröschen Regie: Fritz Genschow Drehbuch: Fritz Genschow, Renée Stobrawa, Helga Weichart Kamera: Gerhard Huttula Musik: Hans-Joachim Wunderlich Altersempfehlung: ab 6

